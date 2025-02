Koblenz - Poserkontrollen im Alt- und Innenstadtbereich von Koblenz

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 sowie die Stadt Koblenz erhielten Bürgerbeschwerden über sogenannte "Poser" in der Altstadt von Koblenz. Die gemeldeten Fahrzeugführer fahren mit ihren Fahrzeugen durch den Alt- und Innenstadtbereich von Koblenz und verursachen mit ihren Fahrzeugen unnötigen Lärm, indem sie ihre Fahrzeuge stark beschleunigen und bewusst die Motoren aufheulen lassen. Hierdurch fühlen sich die Anwohner, als auch Besucher der Koblenzer Altstadt, massiv gestört.



Die Verkehrsüberwachung des städtischen Ordnungsamtes führte im Rahmen der Kontrollen Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich des ruhenden Verkehrs, sowie der Geschwindigkeitsüberwachung durch.



Ziel der gemeinsamen Kontrollen sind das Erkennen von Verkehrsteilnehmern, welche sich im Bereich der Alt- und Innenstadt verbotswidrig mit ihren Fahrzeugen verhalten und die vorliegenden Verstöße konsequent zu ahnden.



Es konnten am Freitag insgesamt 19 Fahrzeugführer festgestellt werden, welche bei der Benutzung des Fahrzeuges unnötigen Lärm verursachten. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ordnungswidrigkeit ist gemäß dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog mit 80,-EUR bewährt. Weiterhin wurden 3 Fahrzeuge kontrolliert, bei denen die Betriebserlaubnis erloschen war. Die Weiterfahrt wurde den Fahrzeugführern untersagt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Bei insgesamt 4 kontrollierten Fahrzeugführern wurde aufgrund ihres uneinsichtigen Verhaltens eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde gefertigt.



Die Verkehrsüberwachung des städtischen Ordnungsamtes konnte 32 Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr, sowie 4 Geschwindigkeitsübertretungen im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers feststellen.



Der Tuningkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz plant mit der Stadt Koblenz zeitnah weitere Kontrollen.



