Koblenz - Polizeiliches Zwischenfazit zu Rhein in Flammen 2026





Der Freitagabend, an dem u.a. einige Musikacts am Deutschen Eck zahlreiche Besucher anlockte, verlief polizeilich ohne besondere Zwischenfälle.



Trotz des aufgrund des Rhein-Niedrigwassers abgesagten Schiffskonvois besuchten laut Veranstalterangaben 80.000 Gäste die Veranstaltung am Samstag, die um 23.00 Uhr mit einer Drohnenshow und einem Höhenfeuerwerk seinen Höhepunkt fand. Auch der Samstag verlief bislang polizeilich ruhig.



Das zwischen Stadt, Veranstalter und Polizei abgestimmte Verkehrskonzept führte lediglich vorübergehend zu Verkehrsbeeinträchtigungen, die sich bei der Masse an Besuchern aber nicht gänzlich verhindern lassen. Die Park&Ride-Möglichkeiten wurden genutzt und waren komplett ausgelastet.



Mit Stand 24.00 Uhr kam es lediglich zu einem angezeigten Körperverletzungsdelikt, eine Person mussten vorübergehend präventiv in Gewahrsam genommen werden.



Gegen 17.45 Uhr ging die Meldung ein, dass sich im Bereich des Forums Mittelrhein eine Person mit einer Schusswaffe aufhalten soll. Die Person konnte schnell lokalisiert und kontrolliert werden, handelte sich lediglich um eine Spielzeugwaffe. Der Verantwortliche muss allerdings mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für Personen.



Auch die in dem Einsatz eingegliederten regionalen Abschnitte in Lahnstein und Boppard verzeichneten einen störungsfreien Verlauf. Die wasserseitigen Maßnahmen der Wasserschutzpolizei zu den 13 überwiegend stehenden Fahrgastschiffen mit etwa 2.800 Passagieren erforderten keine besonderen Maßnahmen. In einem Fall unterstützte die Wasserschutzpolizei den Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall auf einem Schiff.



"Die Polizei wird bis zum Sonntagmorgen sichtbar präsent sein, damit wir diesen bislang positiven Verlauf der Veranstaltung auch weiter bestätigen können. Bislang können wir aber sehr zufrieden sein, das darf gerne so bleiben", so der Einsatzleiter Björn Neureuter, Leiter der Polizeidirektion Koblenz.



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