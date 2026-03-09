Koblenz
Koblenz - Polizeieinsatz in der Schwerzstraße
Derzeit findet ein Polizeieinsatz in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental statt.

Die Zufahrtsmöglichkeiten in die Schwerzstraße sind von der Schlachthofstraße und der Moselweißer Straße gesperrt.

Es besteht keine Gefahr für unbeteiligte Personen. Zum Grund des Einsatzes können im Moment keine näheren Angaben gemacht werden.

Die Polizei berichtet nach Beendigung der Maßnahmen unaufgefordert nach.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


