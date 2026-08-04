Koblenz - Polizeieinsätze im Bereich der Altstadt am 31.07./01.08.2026

07./01.08.2026) zwischen 03.00-05.00 Uhr im Bereich der Altstadt Koblenz (Florinsmarkt/Burgstraße/Peter-Altmeier-Ufer) zugetragen haben. Hier soll es zu mindestens drei körperlichen Auseinandersetzungen zwischen Personen bzw. Personengruppen gekommen sein. Bei einer der Auseinandersetzungen wurde eine Person aufgrund einer Platzwunde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.



Ob die Ereignisse alle in einen unmittelbaren Zusammenhang zu bringen sind, ist derzeit noch offen. Insbesondere darauf konzentrieren sich derzeit die intensiven polizeilichen Ermittlungen. Wir bitten um Verständnis, dass wir derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse im Zusammenhang mit beteiligten Personen machen können. Insofern bitten wir die Öffentlichkeit auch ausdrücklich, sich nicht an Spekulationen in den sozialen Medien zu beteiligen.



Neben den genannten Vorfällen bearbeitet die Kriminalpolizei auch ein Todesermittlungsverfahren, nachdem eine 29-jährige, männliche Person in der gleichen Nacht gegen 04.00 Uhr am Peter-Altmeier-Ufer (Höhe Balduinbrücke) in die Mosel gestürzt ist und nur noch tot geborgen werden konnte. Derzeit liegen diesbezüglich KEINE Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Aufgrund der angeordneten Obduktion ist mit weiteren Erkenntnissen erst in den nächsten Tagen zu rechnen. Zu den näheren Umständen machen wir auch aus Rücksicht auf die Angehörigen auch auf Nachfrage keine Angaben.



Personen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die zur Klärung der Vorfälle beitragen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Koblenz unter 0262/92156-390 oder der Polizeiinspektion 1 unter 0261/92156-300 in Verbindung zu setzen.



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