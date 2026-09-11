Koblenz
Koblenz - Polizei sucht die Geschädigte nach vermutlicher Körperverletzung auf dem Zentralplatz
Symbolbild
dpa

Der Polizei Koblenz wurde am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr eine mögliche Körperverletzung zum Nachteil einer weiblichen Person gemeldet.

Auf die Person soll eingeschlagen worden sein. Der Vorgang soll auf dem Zentralplatz (Forum) stattgefunden haben.

Die Kolleginnen und Kollegen konnten vor Ort allerdings keine verletzte Person antreffen.

Zeugen des möglichen Vorfalls, insbesondere die Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren