Koblenz - Polizei sucht die Geschädigte nach vermutlicher Körperverletzung auf dem Zentralplatz

Auf die Person soll eingeschlagen worden sein. Der Vorgang soll auf dem Zentralplatz (Forum) stattgefunden haben.



Die Kolleginnen und Kollegen konnten vor Ort allerdings keine verletzte Person antreffen.



Zeugen des möglichen Vorfalls, insbesondere die Geschädigte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261/92156-300 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





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