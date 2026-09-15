Koblenz
Koblenz - Personenfahndung nach dem 16-jährigen Niou A.
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Dienstag, dem 25.08.2026 um 18:30 Uhr verließ der 16-jährige Niou A. die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Koblenz.

Lesezeit 1 Minute

Es liegen aktuell vage Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort im Bereich Nürnberg vor, näheres ist allerdings nicht bekannt. Ein letzter Kontakt bestand am 07.09.2026.

Personenbeschreibung:

- ca. 175cm
- schwarze, nackenlange Haare
- dunkle Augen
- schlank
- Tattoo am rechten Arm - Schriftzug "Born to die"

Zur Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Bei Antreffen wird um Benachrichtigung des Kriminaldauerdienst Koblenz unter 0261 92156390 gebeten.

Die Personenfahndung sowie ein Lichtbild des Vermissten sind unter dem Link: https://s.rlp.de/U1Q6mQU abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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