Koblenz
Koblenz - Nachtragsmeldung zur Veranstaltung Rhein in Flammen 2026
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Bezug: Unsere Pressemeldung vom 09.08.2026, 01.15 Uhr Im weiteren Verlauf der Nacht zum Sonntag verlagerte sich das nächtliche Treiben erwartungsgemäß ins Stadtgebiet, insbesondere in den Altstadtbereich.

In der Folge kam es dann noch zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen.

Nach derzeitigem Stand wurden bei den insgesamt sechs erfassten Strafanzeigen wegen Körperverletzung keine Personen schwerer verletzt, allerdings durften drei Personen den Rest der Nacht zur Verhinderung weiterer Taten gefahrenabwehrend im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

In vielen Fällen war ein erhöhter, deutlich feststellbarer Alkoholkonsum zumindest ein Mitauslöser für die Auseinandersetzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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