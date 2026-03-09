Koblenz
Koblenz - Nachtragsmeldung zum Polizeieinsatz in der Schwerzstraße

Symbolbild

dpa

Bezug: Unser Pressemeldung von heute, 17.17 Uhr Heute Nachmittag kam es in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental zu einem Polizeieinsatz, bei dem u. Kräfte der rheinland-pfälzischen Spezialeinheiten zum Einsatz kamen.

Lesezeit 1 Minute

Koblenz (ots) -

Bezug: Unser Pressemeldung von heute, 17.17 Uhr

Heute Nachmittag kam es in der Schwerzstraße im Koblenzer Stadtteil Rauental zu einem Polizeieinsatz, bei dem u.a. Kräfte der rheinland-pfälzischen Spezialeinheiten zum Einsatz kamen.

Bei dem Einsatz wurde eine männliche Person kurzfristig in Gewahrsam genommen, die sich nach den vorliegenden Erkenntnissen in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat. Zudem war nicht auszuschließen, dass die Person Zugriff auf Schusswaffen haben könnte.

Der Betroffene konnte unverletzt angetroffen und zur weiteren Klärung dem Ordnungsamt übergeben werden. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen sind beendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren