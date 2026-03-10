Koblenz - Nachtrag zum Einschlag eines Meteoritenteils in Koblenz-Güls

Das Ereignis stößt medial nach wie vor auf sehr großes Interesse.



Zwischenzeitlich wurden die Besitzansprüche und der weitere Verbleib des Gesteins überprüft. Demnach steht der Fund in dem konkreten Fall dem Grundstückseigentümer zu, der selbst über den weiteren Verbleib entscheiden kann. Das Gestein, das sich noch in der Verwahrung der Polizei befindet, wird heute übergeben. Ein Kontakt zwischen Eigentümer/-in und verschiedenen Instituten und Behörden wird hergestellt.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zur Person des Eigentümers bzw. der Eigentümerin auch auf Nachfrage keine Angaben machen werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell