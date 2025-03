Koblenz- Koblenz feiert bislang weitestgehend friedlich den Rosenmontag

Die knapp 5.000 Zugteilnehmenden trafen bei bestem Wetter auf den rund 5 km Zugstrecke durch die Stadt auf etwa 160.000 friedlich feiernde Menschen.



Die Ereignisse von Magdeburg und München sind im Vorfeld in die Planungen von Veranstalter, Stadt Koblenz und Polizei eingeflossen. Der Einsatz von Sicherheitskräften, mobilen Kontrollteams und eine verstärkte Präsenz an den Veranstaltungsorten sind wesentliche Bestandteile der Maßnahmen. Zudem wurde ein Zufahrtsschutzkonzept entwickelt, das speziell auf die Sicherung von Zufahrtswegen und die Absicherung von Veranstaltungsbereichen ausgerichtet ist. So ist es gelungen, den Besucherinnen und Besuchern ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Und auch nach dem heutigen Vorfall in Mannheim, zu dem nach und nach Informationen bekannt werden, sind alle Polizei- und Ordnungskräfte nochmals sensibilisiert worden.



Mit Ausnahme von einigen veranstaltungstypischen Einsatzanlässen können das Ordnungsamt der Stadt und die Polizei einen bisher ruhigen Verlauf attestieren. Bis etwa 19.00 Uhr kam es u.a. zu vier Widerstandhandlungen und einem tätlichen Angriff gegen Einsatzkräfte von Polizei- oder Ordnungsamt, drei Personen wurden in Gewahrsam genommen.



Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und der Einsatzleiter der Polizei, Polizeioberrat Eduard Schaab, ziehen ein positives erstes Zwischenfazit: „Wir konnten so viele fröhliche Menschen sehen, die ausgelassen und weit überwiegend friedlich gefeiert haben. Das zeigt, dass es allen Beteiligten gelungen ist, gemeinsam ein sicheres Feiern zu ermöglichen. Und selbst das Wetter hat mitgespielt.“, so Ulrike Mohrs.



Und auch Eduard Schaab ist zufrieden: „Über die positiven Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher in puncto Sicherheit freuen wir uns natürlich. Durch die enge Zusammenarbeit von Polizei, Ordnungsamt und weiteren Stellen konnten wir auf alle Herausforderungen reagieren. Alle Einsatzkräfte waren gut vorbereitet, um den Rosenmontag sicher und reibungslos zu gestalten. Aber für uns ist der Einsatz noch nicht beendet. Erfahrungsgemäß kommt es bei zunehmendem Alkoholkonsum auch zu mehr polizeilichen Einsatzanlässen. Wir sind aber guter Hoffnung, dass auch die Abend- und Nachtstunden positiv verlaufen.“



Ein abschließendes Fastnachtsfazit folgt in den nächsten Tagen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell