Koblenz
Koblenz – Größere Personenkontrolle im Innenstadtbereich von Koblenz
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Derzeit finden größere Polizeikontrollen im Innenstadtbereich von Koblenz, insbesondere am Löhrrondell sowie dem Altlöhrtor, statt.

Im Einsatz befinden sich insbesondere Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei, des Ordnungsamts der Stadt Koblenz sowie der Bereitschaftspolizei.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um Personenkontrollen handelt und KEINE GEFAHR für unbeteiligte Personen besteht.

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz ist für Medienvertreter unter 0261-103/50020 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren