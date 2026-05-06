Koblenz – Größere Personenkontrolle im Innenstadtbereich von Koblenz

Im Einsatz befinden sich insbesondere Kräfte der Schutz- und Kriminalpolizei, des Ordnungsamts der Stadt Koblenz sowie der Bereitschaftspolizei.



Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich lediglich um Personenkontrollen handelt und KEINE GEFAHR für unbeteiligte Personen besteht.



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz ist für Medienvertreter unter 0261-103/50020 erreichbar.



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