Koblenz
Koblenz - Forum Mittelrhein: Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Täter - Polizei sucht Zeugen / hier Korrektur der Erreichbarkeit
Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom 31. Januar 2026, 21:46 Uhr, bitte ich um Korrektur der Erreichbarkeit der Polizeiinspektion Koblenz 1. Die Nummer lautet 0261-92156300. Ebenso wurde die Telefonnummer der erfassenden Stelle für mögliche Rückfragen geändert.

Koblenz (ots) -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

