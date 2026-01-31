Koblenz - Forum Mittelrhein: Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Täter - Polizei sucht Zeugen



Eine Personengruppe von ca. 6 Jugendliche schlugen auf eine ältere männliche Person ein. Einer der Täter nutzte dabei ein Schlagwerkzeug und wirkte damit auf den Geschädigten ein.



Zeugen die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder Foto-/Videoaufnahmen gefertigt haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261-9215630 zu melden.



