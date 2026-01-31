Koblenz
Koblenz - Forum Mittelrhein: Gefährliche Körperverletzung durch mehrere Täter - Polizei sucht Zeugen
Am 31.01.2026 ereignete sich gegen 17:30 Uhr eine größere körperliche Auseinandersetzung vor dem Eingangsbereich des Forum Mittelrhein.


Eine Personengruppe von ca. 6 Jugendliche schlugen auf eine ältere männliche Person ein. Einer der Täter nutzte dabei ein Schlagwerkzeug und wirkte damit auf den Geschädigten ein.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu den Tätern oder Foto-/Videoaufnahmen gefertigt haben, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter der Rufnummer 0261-9215630 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
EPHKin Scholtyssek
Telefon: 0261-103-0
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

