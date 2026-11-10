Koblenz
Koblenz - Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am 17.10.2026
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Bezug: Pressemeldung des PP Koblenz vom 18.10.2026, 09.24 Uhr Am Abend des 17.10.2026 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jugendlichen bzw.

Lesezeit 1 Minute

heranwachsenden Personen im Parkhaus Altlöhrtor in Koblenz. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger Heranwachsender schwerverletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Tat mittlerweile als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.

Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden unmittelbar von der Kriminaldirektion Koblenz übernommen. Am heutigen Dienstagmorgen wurden im Bereich Koblenz, Lahnstein und Montabaur zeitgleich neun Durchsuchungsbeschlüsse bei Personen im Zeugenstatus vollstreckt, mit dem Ziel, weitere Beweismittel sicherzustellen. Die Ermittler konnten u.a. mehrere Mobiltelefone sicherstellen, die wesentliche Hinweise zur Tatrekonstruktion bieten könnten. Die Auswertung der Beweismittel und Aussagen dauert noch an.

Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierteren Angaben zur Tat oder zu beteiligten Personen machen können, um die noch andauernden, umfangreichen Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz werden zu gegebener Zeit nach berichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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