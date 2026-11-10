Koblenz - Ermittlungsmaßnahmen im Zusammenhang mit einer körperlichen Auseinandersetzung am 17.10.2026

heranwachsenden Personen im Parkhaus Altlöhrtor in Koblenz. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung wurde ein 18-jähriger Heranwachsender schwerverletzt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Tat mittlerweile als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft.



Die Ermittlungen zu diesem Vorfall wurden unmittelbar von der Kriminaldirektion Koblenz übernommen. Am heutigen Dienstagmorgen wurden im Bereich Koblenz, Lahnstein und Montabaur zeitgleich neun Durchsuchungsbeschlüsse bei Personen im Zeugenstatus vollstreckt, mit dem Ziel, weitere Beweismittel sicherzustellen. Die Ermittler konnten u.a. mehrere Mobiltelefone sicherstellen, die wesentliche Hinweise zur Tatrekonstruktion bieten könnten. Die Auswertung der Beweismittel und Aussagen dauert noch an.



Wir bitten um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierteren Angaben zur Tat oder zu beteiligten Personen machen können, um die noch andauernden, umfangreichen Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Koblenz werden zu gegebener Zeit nach berichten.



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