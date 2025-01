Koblenz/Brodenbach - Zeugenaufruf der Polizei Koblenz

Insbesondere suchen wir Personen, die am Dienstagabend in Koblenz und im Bereich Hubertushöhe (Brodenbach) mögliche relevante Beobachtungen gemacht haben.



Dazu haben wir folgende Fragen:



1.



Wer hat am Dienstag, dem 28.02.2025, gegen 17.40 Uhr, in Koblenz beobachtet, dass eine männliche Person am Fußgängerüberweg im Kreuzungsbereich Löhrstraße/Friedrich-Ebert-Ring (Herz-Jesu-Kirche) in einen grauen PKW der Marke Kia eingestiegen ist.



Die Person wird wie folgt beschrieben:



- ca. 40 Jahre alt

- dunkle Haare, "Igelfrisur"

- dunkle Kleidung

- dunkelgraues Halstuch



2.



Wer hat am gleichen Abend zwischen 18.30-19.00 Uhr eine so beschriebene Person im Bereich der K 72, Hubertushöhe (Brodenbach) gesehen, die dort möglicherweise zu Fuß oder per Anhalter unterwegs war.



Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261/92156-390.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





