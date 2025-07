Koblenz - B9: Zeugen gesucht nach Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahrer eines schwarzen Pkw Audi

Am 05.07.2025 gegen 19.20 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizei in der Casinostraße auf einen schwarzen Pkw Audi aufmerksam, der im Bereich der Fahrradstraße mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr.

An der Kreuzung zur Clemensstraße missachtete der Fahrzeugführer des Pkw Audi die rotlichtzeigende Lichtzeichenanlage und fuhr Richtung Parkhaus Schängelcenter.

Der geplanten polizeilichen Kontrolle entzog sich der Fahrzeugführer, indem er eine Kehrtwende durchführte und erneut mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Clemensstraße weiterfuhr, obwohl sich dort zahlreiche Fußgänger aufhielten. Nach erneutem Rotlichtverstoß fuhr der männliche Fahrzeugführer in Richtung Pfuhlgasse und sodann mit hoher Geschwindigkeit auf die B9 in Fahrtrichtung Andernach. Auch auf der B9 kam es sodann zu mehreren gefährlichen Fahrmanövern durch den vor der Polizei flüchtenden Fahrzeugführer, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

Gegen den Verantwortlichen wird nun unter anderem wegen § 315 c StGB (diverse Straßenverkehrsgefährdungen) und § 315d StGB (Verbotene Kraftfahrzeugrennen) ermittelt.



Die Polizei bittet Zeugen / Geschädigte der Vorfälle sich unter Tel. 0261 - 92156-300 bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 zu melden.



