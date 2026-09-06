Koblenz
Koblenz, B9, Mülheim-Kärlich; Nötigung durch einen weißen VW Golf, Zeugen und Geschädigte gesucht.
Symbolbild
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Monika Skolimowska/dpa

Am 05.09.2026, in der Zeit von 22:45 bis 23:00 Uhr, befuhr ein weißer VW Golf die B9 aus Richtung Koblenz/Europakreisel in Richtung Mülheim-Kärlich.

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Dieser fiel Zeugen zunächst in der Koblenzer Innenstadt auf, wo der Fahrzeugführer an mindestens zwei Ampeln das Rotlicht missachtete.
Auf Höhe der Europabrücke soll der Fahrer dieses Golfs weiterhin durch dichtes Auffahren einen anderen Fahrzeugführer genötigt haben. Anschließend überholte er im Bereich Koblenz-Lützel mindestens ein Fahrzeug rechts, bevor er die B9 im Bereich des Media Marktes verließ und dort erneut das Rotlicht einer Ampelanlage missachtete.
Im Anschluss fuhr der Fahrer des Golfs über die alte B9 in Richtung Mülheim-Kärlich und anschließend die Industriestraße entlang, bevor er einer Kontrolle unterzogen wurde.
Die Polizei Andernach bittet Fahrzeugführer, die durch den VW Golf genötigt oder bedrängt wurden, sowie Zeugen, die das Fahrverhalten beobachteten, sich bei der Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632 - 9210, Wache.PiAndernach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach

Telefon: 0261-103-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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