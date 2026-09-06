Koblenz, B9, Mülheim-Kärlich; Nötigung durch einen weißen VW Golf, Zeugen und Geschädigte gesucht.

Dieser fiel Zeugen zunächst in der Koblenzer Innenstadt auf, wo der Fahrzeugführer an mindestens zwei Ampeln das Rotlicht missachtete.

Auf Höhe der Europabrücke soll der Fahrer dieses Golfs weiterhin durch dichtes Auffahren einen anderen Fahrzeugführer genötigt haben. Anschließend überholte er im Bereich Koblenz-Lützel mindestens ein Fahrzeug rechts, bevor er die B9 im Bereich des Media Marktes verließ und dort erneut das Rotlicht einer Ampelanlage missachtete.

Im Anschluss fuhr der Fahrer des Golfs über die alte B9 in Richtung Mülheim-Kärlich und anschließend die Industriestraße entlang, bevor er einer Kontrolle unterzogen wurde.

Die Polizei Andernach bittet Fahrzeugführer, die durch den VW Golf genötigt oder bedrängt wurden, sowie Zeugen, die das Fahrverhalten beobachteten, sich bei der Polizei in Andernach unter der Rufnummer 02632 - 9210, Wache.PiAndernach@polizei.rlp.de zu melden.



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