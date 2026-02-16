Koblenz - 100.000 Zuschauer feiern ausgelassen Rosenmontag

Zwischen 12.11 Uhr und 16.30 Uhr bewältigten ca. 4.500 Zugteilnehmer mit 43 Motivwagen die 5 km lange Strecke durch die Koblenzer Alt-, Innen- und Vorstadt.



Die aktuelle Sicherheitslage, die örtlichen Gegebenheiten und die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren sind in die Einsatzkonzepte von Polizei und Stadt Koblenz eingeflossen. Die Maßnahmen der letzten Jahre haben sich bewährt, sodass das Sicherheitskonzept und die darauf fußenden Einsatzmaßnahmen entsprechend fortgeschrieben werden konnten. Insgesamt können sowohl die Stadt als auch die Polizei Koblenz ein positives Zwischenfazit ziehen.



Bis 19.00 Uhr waren nur wenige Einsatzanlässe zu verzeichnen. Bislang mussten 10 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, da sie meist alkoholbedingt den Anordnungen der Ordnungskräfte nicht Folge leisteten. Körperliche Auseinandersetzungen konnten bisher nicht zuletzt aufgrund der starken Präsenz der Einsatzkräfte verhindert werden. Die Ermittlungen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung mit einer Softairwaffe nach dem Umzug in der Viktoriastraße dauern an. Eine männliche Person wurde leicht verletzt, eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.



Die scheidende Bürgermeisterin Ulrike Mohrs äußert sich dementsprechend zufrieden: "Einmal mehr bin ich von dem Zusammenwirken aller Einsatzkräfte angetan. Seit Jahren können wir uns gegenseitig aufeinander verlassen und ein Rädchen greift in das andere. Und bei einem friedlichen Verlauf und einem fröhlichen Publikum ist natürlich auch die Blaulichtfamilie zufrieden."



"Mit meinem ersten Einsatz als Polizeiführer am Rosenmontag in Koblenz bin ich zufrieden. Es war und ist mir ein besonderes Anliegen, dass wir als Polizei für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sind und so ein sicheres Gefühl vermitteln. Andererseits sind wir aber auch da, wenn es irgendwo brenzlig wird", so ein erstes Fazit von Polizeioberrat Steffen Göbel, dem Leiter der Polizeiinspektion Koblenz 1.



Polizei und Ordnungsamt sind auch weiterhin bis in die Nacht präsent. Erfahrungsgemäß nimmt die Zahl der Einsätze mit zunehmenden Alkoholkonsum zu, wenn sich das Feiern von den Straßen in die zahlreichen Kneipen und Gaststätten verlagert.



Eine abschließende Pressemeldung folgt am Dienstagvormittag.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz

EPHK Jürgen Fachinger

Telefon: 0261-103-50020

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell