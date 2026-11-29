Zwei erheblich alkoholisierte Männer gerieten in Streit mit einer größeren Personengruppe. Im Verlauf des Streits schlug einer der Männer zwei Personen der Gruppe mit der Faust ins Gesicht. Im Anschluss versprühte die zweite männliche Person Pfefferspray und traf damit mehrere Personen. Als die alarmierte Polizei eintraf, wehrte sich der erste Täter derart, dass er fixiert und zur Dienststelle verbracht werden musste. Hierbei leistete er teils erheblichen Widerstand. Als dieser gebrochen wurde, versuchte der zweite Täter, die polizeiliche Maßnahme zu stören. Daraufhin wurde auch er in polizeiliches Gewahrsam genommen. Beide Personen wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurden Strafanzeigen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.



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