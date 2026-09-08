Koblenz
Kindesmissbrauch in Oberdürenbach - Öffentlichkeitsfahndung bei Aktenzeichen XY
Symbolbild

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dpa

Am Nachmittag des 21.06.2025 hielt sich die 7-jährige Geschädigte auf einer Geburtstagsfeier am Sportplatz in Oberdürenbach (Verbandsgemeinde Brohltal) auf.

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Als das Kind die Feier kurzzeitig verlassen hatte, traf es auf einem neben dem Sportplatz verlaufenden Feldweg auf einen bislang unbekannten männlichen Beschuldigten.

Dieser forderte das Mädchen auf, ihm zu folgen und begab sich sodann mit dem Kind zu einem nahegelegenen Pferdeunterstand. Dort wurde das Mädchen mittels Drohung zur Duldung sowie zur Vornahme diverser sexueller Handlungen genötigt.

Die bisher durchgeführten intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei in Mayen führten bislang nicht zur Ermittlung des Täters, weshalb der Fall am 09. September Gegenstand der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" werden wird.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Täterermittlung führen, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz eine Belohnung in Höhe von 7.500 Euro ausgesetzt.

Im Rahmen der Sendung ist folgende Nummer für Hinweise freigeschaltet: 02651/801455

Auch andere Polizeidienststellen nehmen 24/7 Hinweise entgegen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Hinweise über das Portal
https://rlp.hinweisportal.de/~portal/de einzugeben.

Zur zeitlichen Orientierung:

Am Tattag (Samstag) fand das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring statt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
K. Zorn
Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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