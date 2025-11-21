Kind wurde durch Verkehrsunfall verletzt - Verursacher flüchtet





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen übersah der männliche Fahrzeugführer eines weißen Audis beim links abbiegen das 11 jährige Kind. Das Kind überquerte mit seinem Fahrrad auf dem eingezeichneten Radweg die Fahrbahn. Das Kind kam aufgrund des Zusammenstoßes mit dem Fahrzeug zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.



Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall oder zum weißen Audi machen können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Andernach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

i.A. Arens, PHK´in



Telefon: 02632-921-0

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell