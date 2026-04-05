Kellerbrand in Hotel



Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden sofort entsendet.

Alle Gäste und Angestellten konnten zeitnah evakuiert werden.



Der Brand war höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt im Keller ausgebrochen und konnte durch die Atemschutzträger der Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden.



Niemand wurde durch das Feuer verletzt.



Aufgrund der zahlreichen anwesenden Einsatzfahrzeuge, wurde ein hohes Interesse der Öffentlichkeit ausgelöst.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied

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