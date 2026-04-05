Neuwied
Kellerbrand in Hotel
Symbolbild
Symbolbild
Carsten Rehder/dpa

Am Vormittag des 05.04.2026 wurde ein Brand im Keller eines Neuwieder Hotels gemeldet.


Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden sofort entsendet.
Alle Gäste und Angestellten konnten zeitnah evakuiert werden.

Der Brand war höchstwahrscheinlich durch einen technischen Defekt im Keller ausgebrochen und konnte durch die Atemschutzträger der Feuerwehr erfolgreich gelöscht werden.

Niemand wurde durch das Feuer verletzt.

Aufgrund der zahlreichen anwesenden Einsatzfahrzeuge, wurde ein hohes Interesse der Öffentlichkeit ausgelöst.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
pineuwied@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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