Koblenz
Kastellaun - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Symbolbild

dpa

Seit heute Morgen (10.06.2026) wird die 13-jährige Amanda C. aus Kastellaun vermisst. Sie hat sich aus ihrer Wohngruppe in Kastellaun entfernt, der derzeitige Aufenthaltsort ist nicht bekannt.

Lesezeit 1 Minute

Es liegen derzeit keine Hinweise dahingehend vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte.

Amanda wird wie folgt beschrieben:

- 165 cm groß
- Ca. 65 kg schwer
- Lange, schwarze Haare
- Braune Augen
- Rundliches Gesicht

Vermutliche Kleidung:

- Blaue Jeans
- Rosa T-Shirt, schwarzer Pullover
- Braune Handtasche

Ein Lichtbild, dass ausschließlich zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht wird, ist unter dem Link https://s.rlp.de/XF6Q0Wp abrufbar.

Hinweise bitte telefonisch an 06761/921-0 (Polizeiinspektion Simmern) oder per E-Mail an PISimmern.Wache@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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