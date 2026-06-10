Kastellaun - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 13-jährigen Mädchen

Es liegen derzeit keine Hinweise dahingehend vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte.
Amanda wird wie folgt beschrieben:
- 165 cm groß
- Ca. 65 kg schwer
- Lange, schwarze Haare
- Braune Augen
- Rundliches Gesicht
Vermutliche Kleidung:
- Blaue Jeans
- Rosa T-Shirt, schwarzer Pullover
- Braune Handtasche
Ein Lichtbild, dass ausschließlich zur Öffentlichkeitsfahndung veröffentlicht wird, ist unter dem Link https://s.rlp.de/XF6Q0Wp abrufbar.
Hinweise bitte telefonisch an 06761/921-0 (Polizeiinspektion Simmern) oder per E-Mail an PISimmern.Wache@polizei.rlp.de.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
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Es liegen derzeit keine Hinweise dahingehend vor, dass sie Opfer einer Straftat geworden sein könnte.