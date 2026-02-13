Karnevalsumzug 2026 in Mülheim Kärlich verlief sehr friedlich

Mülheim-Kärlich (ots) Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer.

Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 4.000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer.

Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in dem Festzelt auf dem Rathausplatz sowie im Brauhaus statt.

Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden polizeilich relevanten Sachverhalte.



