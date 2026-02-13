Polizeiinspektion Andernach
Karnevalsumzug 2026 in Mülheim Kärlich verlief sehr friedlich
Symbolbild
Symbolbild
Oliver Berg/dpa

Mülheim-Kärlich (ots) Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer.

Lesezeit 1 Minute

Polizeiinspektion Andernach (ots) -

Mülheim-Kärlich (ots)
Am 12.02.2026 fand in Mülheim-Kärlich ab 14:11 Uhr der traditionelle Karnevalsumzug des Möhnen-Club 1950 Mülheim e.V. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 4.000 Personen besucht. Unter den Besuchern befand sich auch der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Herr Alexander Schweitzer.
Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in dem Festzelt auf dem Rathausplatz sowie im Brauhaus statt.
Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden polizeilich relevanten Sachverhalte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Telefon: 02632-921 0
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren