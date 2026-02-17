Karnevalsumzug 2026 in Andernach verlief friedlich

Am 16.02.2026 fand in Andernach ab 14:11 Uhr der traditionelle Rosenmontagsumzug, veranstaltet durch den Festausschuss des Andernacher Karneval e. statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 10.000 Personen besucht. Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in der Mittelrheinhalle statt.

Andernach (ots) -



Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden Sachverhalte.



