Karnevalsumzug 2026 in Andernach verlief friedlich

Am 16.02.2026 fand in Andernach ab 14:11 Uhr der traditionelle Rosenmontagsumzug, veranstaltet durch den Festausschuss des Andernacher Karneval e.V., statt. Die Veranstaltung wurde von ca. 10.000 Personen besucht.
Im Anschluss an den Karnevalsumzug fand eine "After-Zuch-Party" in der Mittelrheinhalle statt.
Sowohl der Karnevalsumzug als auch die Anschlussparty verliefen friedlich; es gab keine herausragenden Sachverhalte.
