Karnevalsumzüge im Bereich der PI Boppard am 02.03.2025

Am Nachmittag des 02.03.2025 fanden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Boppard in Emmelshausen, Sankt Goar und Spay Karnevalsumzüge statt.



Am Abend fand der Abendumzug in Boppard statt.



Im Verlauf der Veranstaltungen kam es zu keinen Straftaten. Personen mit aggressiven Verhaltensweisen wurden frühzeitig erkannt und des Platzes verweisen.

Alle Umzüge erfreuten sich guten Wetters und verliefen aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Während des Abends wurden mehrere Personen- und Verkehrskontrollen durchgeführt. Auch hier wurden keine Verstöße festgestellt.



