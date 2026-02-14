Karnevalseinsatz Bad Salzig

Am Samstag, den 14.02.2026 fand in der Zeit von 14:11 bis ca. 16:30 Uhr der alljährliche Karnevalsumzug in Boppard Bad Salzig statt.



Der Umzug wurde durch die freiwillige Feuerwehr und das DLRG begleitet und verlief störungsfrei.

Aus polizeilicher Sicht kam es beim Umzug zu keinen besonderen Zwischenfällen. Lediglich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden unmittelbar nach dem Umzug führte zu einem Polizeieinsatz.

Die anschließende Afterzugparty verlief nach jetzigem Kenntnisstand ebenfalls überwiegend friedlich.



