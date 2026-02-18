Kamineinsturz in der Schulstraße in Lahnstein - Straße voll gesperrt, keine Verletzten

Zunächst hatten Nachbarn aufgrund eines lauten Knalls eine Explosion vermutet und den Notruf gewählt. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass es sich um einen Kamineinsturz handelte, Messungen der Feuerwehr ergaben keinen Gasaustritt.



Die Schulstraße musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden. Rund 30 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein, zwei Mitarbeitende des Ordnungsamtes Lahnstein sowie vier Polizeibeamte der Polizeiinspektion Lahnstein sicherten die Einsatzstelle und kontrollierten das Gebäude. Ein hinzugezogener Bausachverständiger prüft derzeit, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, eine endgültige Einschätzung liegt noch nicht vor.



Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Einsturzes weder Passanten vor dem Gebäude noch die Bewohner im Haus, sodass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Ursache des Kamineinsturzes dauern an



