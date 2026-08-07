Lahnstein
Jugendliche zünden Böller – Brandausbruch konnte verhindert werden
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am 06.08.26, gegen 21:00 Uhr meldet ein Zeuge, dass er am Rheinufer in Höhe des Rheinquartiers Jugendliche beobachtet habe, die Böller gezündet hätten und dann geflüchtet seien.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgrund der Böller ein Glutnest entstanden war, dass drohte auf ein Gebüsch überzugreifen.
Glücklicherweise konnte das Glutnest sofort gelöscht werden, so dass es zu keinem Schaden kam.
Wer Hinweise zu den jugendlichen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621-913-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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