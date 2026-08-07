Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgrund der Böller ein Glutnest entstanden war, dass drohte auf ein Gebüsch überzugreifen.
Glücklicherweise konnte das Glutnest sofort gelöscht werden, so dass es zu keinem Schaden kam.
Wer Hinweise zu den jugendlichen Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Telefon: 02621-913-0
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Jugendliche zünden Böller – Brandausbruch konnte verhindert werden
Vor Ort konnte festgestellt werden, dass aufgrund der Böller ein Glutnest entstanden war, dass drohte auf ein Gebüsch überzugreifen.