Jugendkriminalität im Fokus: Präsenz und Prävention zeigen in Andernach Wirkung

Wenngleich statistisch tatsächlich kein signifikanter Anstieg der jugendtypischen Delikte im öffentlichen Raum festzustellen war, führten bestimmte Verhaltensweisen von Jugendlichen und Heranwachsenden in der Öffentlichkeit zu einer Zunahme von Bürgerbeschwerden und der Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls im Innenstadtbereich von Andernach. Diese Wahrnehmungen nahm die Polizei Andernach zum Anlass, durch mehr Polizeipräsenz das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stärken, Straftaten frühzeitig zu verhindern und gegen Ordnungsstörungen im öffentlichen Raum schwerpunktmäßig vorzugehen.



Schwerpunktkontrollen und Runder Tisch



Über das Jahr 2025 hinweg wurden wiederholt Kontrollmaßnahmen mit zivilen und uniformierten Polizeibeamten durchgeführt. Darüber hat die Polizei Andernach auch fortlaufend in der Presse berichtet. An einzelnen Kontrollen beteiligte sich auch der kommunale Vollzugsdienst im Rahmen der eigenen Zuständigkeit des Jugendschutzes. Im Juli 2025 kamen Vertreter der Polizei und Kommune bei einem "Runden Tisch" zusammen, um über die bisherigen Fortschritte in den Austausch zu gehen, wobei bereits eine erste positive Entwicklung festgestellt wurde. Zum Jahresende 2025 erfolgte eine Evaluation der Konzeption und der Wirkungsweise.



Insgesamt lässt sich ein erfreulich positiver Trend erkennen. So wurden im Jahr 2025 insgesamt 46 einzelne Kontrollen durchgeführt und 157 Kinder, Jugendliche und Heranwachsende kontrolliert. Es wurden 220 einzelne Maßnahmen getroffen, darunter neben Identitätsfeststellungen außerdem 26 Durchsuchungen, 6 Sicherstellungen und 20 Platzverweise. In der statistischen Betrachtung haben die einzelnen Maßnahmen Wirkung gezeigt. Die akribische Ermittlungsarbeit der Polizei Andernach führte im Deliktsfeld der Graffititaten im öffentlichen Raum zur Klärung einer Tatserie, womit eine statistische Reduktion der Taten aus dem Jahr 2024 auf lediglich 1 Fall im Jahr 2025 einherging. Insbesondere durch die Klärung einer weiteren Tatserie gingen im letzten Jahr ebenfalls die Eigentumsdelikte im Vergleich zum Jahr 2024 deutlich zurück. Weiterhin sind gerade auch die jugendtypischen Delikte, wie Beleidigungen, Vandalismus und Körperverletzungen allesamt merklich rückläufig. Im direkten Vergleich zum Jahr 2024 haben sich alle Fallzahlen im Bereich der Jugendkriminalität im Jahr 2025 deutlich reduziert. Die genauen statistischen Entwicklungen werden im Rahmen der Darstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik voraussichtlich im März/April 2026 veröffentlicht.



Ausblick



"Ich freue mich über den bereits erkennbaren positiven Trend in der Entwicklung der Jugendkriminalität in Andernach. Letztlich ist es unser Ziel, das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger zu stärken. Die Polizei Andernach spielt hierbei eine zentrale Rolle. Ein weiterer wichtiger Aspekt für uns ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Stadt Andernach. Wir werden auch weiterhin konsequent an der Verbesserung der Sicherheitslage arbeiten und auf die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger eingehen.", so Herr Oberbürgermeister Christian Greiner zu den Ergebnissen.



Die rückläufigen Fallzahlen dürften unter anderem auf die unverzügliche konzeptionelle Reaktion der Polizei Andernach mit den anderen beteiligten Akteuren zurückzuführen sein. Denn die regelmäßigen Kontrollmaßnahmen und die Präsenz in der Innenstadt senden die Botschaft, dass die Sicherheitsbehörden genau hinschauen. Gleichzeitig können die erhobenen Kontrolldaten dazu beitragen, zurückliegende Straftaten aufzuklären. "Im Kern der Kontrollmaßnahmen stand die Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens. Wir hatten in Andernach kein Problem mit einer zahlenmäßig hohen Kriminalitätsbelastung im Bereich Jugendkriminalität, wohl aber mit der öffentlichen Wahrnehmung von einzelnen Personen, die sich in der Öffentlichkeit nicht an Regeln hielten. Daraus erwuchs Verunsicherung. Ich wollte deutlich machen, dass die Polizei Andernach die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt. Wir haben mit der Kontrollkonzeption reagiert und diese zielgerichtet umgesetzt. Dies schlägt sich mittelbar auch in der Fallstatistik nieder.", erläutert der Leiter der Polizei Andernach, Herr Polizeioberrat Martin Hoch.



Die Polizei Andernach wird die Entwicklungen im Bereich der Jugendkriminalität fortlaufend beobachten, bewerten und ggf. weitere Schwerpunktkontrollen unter Einbeziehung weiterer beteiligter Behörden durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632-921 0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell