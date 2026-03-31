Nach Rücksprache mit den anderen in seinem Jagdrevier tätigten Jägern schloss er einen befugten Beschuss aus.
Zeugen mit Hinweisen werden gebeten sich an die Polizeistation Bendorf zu wenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
PHK´in Rufflett
Telefon: 02622/9402-227 oder 02622/9402-0
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Jagdwilderei in Urbar
Nach Rücksprache mit den anderen in seinem Jagdrevier tätigten Jägern schloss er einen befugten Beschuss aus.