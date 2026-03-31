Urbar
Jagdwilderei in Urbar
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, 15.03.2025, meldete der Jagdausübungsberechtigte aus Urbar den Fund eines erlegten und teilweise aufgebrochenen Schwarzwildes im Mallendarer Bachtal.

Nach Rücksprache mit den anderen in seinem Jagdrevier tätigten Jägern schloss er einen befugten Beschuss aus.

Zeugen mit Hinweisen werden gebeten sich an die Polizeistation Bendorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
PHK´in Rufflett
Telefon: 02622/9402-227 oder 02622/9402-0


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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