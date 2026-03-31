Jagdwilderei in Urbar

Am Sonntag, 15.03.2025, meldete der Jagdausübungsberechtigte aus Urbar den Fund eines erlegten und teilweise aufgebrochenen Schwarzwildes im Mallendarer Bachtal.

Nach Rücksprache mit den anderen in seinem Jagdrevier tätigten Jägern schloss er einen befugten Beschuss aus.



Zeugen mit Hinweisen werden gebeten sich an die Polizeistation Bendorf zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz

Polizeiinspektion Bendorf

PHK´in Rufflett

Telefon: 02622/9402-227 oder 02622/9402-0





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