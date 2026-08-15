Im Stau eskaliert: Mann schlägt Autofahrer durch geöffnete Scheibe und bricht ihm das Nasenbein.



Der Verkehr staute sich dort aufgrund einer Baustelleneinrichtung. Ein bislang unbekannter Mann stieg plötzlich aus seinem Pkw aus und ging zu dem unmittelbar vor ihm stehenden Fahrzeug. Ohne erkennbaren Grund schlug er mehrfach gegen die Scheibe der Fahrertür. Als der Fahrer daraufhin das Fenster öffnete, schlug der Täter mehrfach durch die geöffnete Scheibe direkt auf dessen Gesicht ein.

Der Beifahrer des Geschädigten stieg daraufhin aus und ging auf den Angreifer zu. Auch zwischen den beiden Männern kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt.

Der Fahrer hingegen erlitt einen Nasenbeinbruch und weitere Verletzungen im Gesicht. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach dem Angriff stieg der Täter wieder in seinen Pkw und flüchtete auf der A3 in Richtung Köln.



Da sich die Tat mitten im Stau ereignete, geht die Autobahnpolizei Montabaur davon aus, dass zahlreiche Verkehrsteilnehmer den Vorfall beobachtet haben. Möglicherweise haben Zeugen auch mit ihren Handys Aufnahmen gefertigt.



Die Polizei bittet daher alle Personen, die Angaben zum Täter, seinem Fahrzeug oder zum Tatablauf machen können, sich zu melden. Auch wer Videoaufnahmen der Tat oder des flüchtenden Fahrzeugs besitzt, wird dringend gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen.

Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Montabaur entgegen.



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Verkehrsdirektion Koblenz

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PUSCH, PHK





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