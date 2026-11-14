Kobern-Gondorf
Hass-Symbole und Vandalismus am alten Fährkopf in Kobern-Gondorf
Symbolbild
dpa

Ein Spaziergänger informierte die Polizeiwache Brodenbach telefonisch darüber, dass am alten Fährkopf in Höhe der Römerstraße 90 in Kobern-Gondorf Graffiti angebracht wurden.

Die Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt. Unbekannte Täter hatten mit weißer Sprühfarbe eine Parkbank, eine Mülltonne sowie die Mauer des Brückenlagers beschmiert. Dabei wurden folgende Aufschriften und Symbole wie z.B. ein Hakenkreuz-Symbol, der Schriftzug "Adolf. H" und der Schriftzug "Free Palastin" angebracht.

Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach
Niederbach 1
56332 Brodenbach
+49(261)103-54950
wache.pwbrodenbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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