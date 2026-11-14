Die Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt. Unbekannte Täter hatten mit weißer Sprühfarbe eine Parkbank, eine Mülltonne sowie die Mauer des Brückenlagers beschmiert. Dabei wurden folgende Aufschriften und Symbole wie z.B. ein Hakenkreuz-Symbol, der Schriftzug "Adolf. H" und der Schriftzug "Free Palastin" angebracht.
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Niederbach 1
56332 Brodenbach
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Hass-Symbole und Vandalismus am alten Fährkopf in Kobern-Gondorf
Die Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt. Unbekannte Täter hatten mit weißer Sprühfarbe eine Parkbank, eine Mülltonne sowie die Mauer des Brückenlagers beschmiert. Dabei wurden folgende Aufschriften und Symbole wie z.B. ein Hakenkreuz-Symbol, der Schriftzug "Adolf. H" und der Schriftzug "Free Palastin" angebracht.