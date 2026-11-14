Hass-Symbole und Vandalismus am alten Fährkopf in Kobern-Gondorf

Ein Spaziergänger informierte die Polizeiwache Brodenbach telefonisch darüber, dass am alten Fährkopf in Höhe der Römerstraße 90 in Kobern-Gondorf Graffiti angebracht wurden.

Die Überprüfung vor Ort bestätigte den Sachverhalt. Unbekannte Täter hatten mit weißer Sprühfarbe eine Parkbank, eine Mülltonne sowie die Mauer des Brückenlagers beschmiert. Dabei wurden folgende Aufschriften und Symbole wie z.B. ein Hakenkreuz-Symbol, der Schriftzug "Adolf. H" und der Schriftzug "Free Palastin" angebracht.



Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben?



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