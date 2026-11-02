Halloween 2026 - Polizei Koblenz zieht Bilanz: Konsequente Präsenz für ein sicheres Feiern

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Halloween bot auch in diesem Jahr wieder Anlass zum Feiern, Verkleiden und Gruseln. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam eine ausgelassene Nacht zu verbringen. Damit die Bürgerinnen und Bürger die Feierlichkeiten möglichst unbeschwert genießen konnten, sorgte die Polizei mit verstärkter Präsenz für Sicherheit im öffentlichen Raum.



Die Feierlichkeiten rund um Halloween waren für die Polizeiinspektionen Koblenz 1 und 2 Anlass, einen gemeinsamen Sondereinsatz zu planen und durchzuführen. Unterstützt wurden die beiden Dienststellen dabei von Einsatzkräften der Polizeidirektionen Koblenz und Montabaur, der Kriminaldirektion Koblenz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. **Auch der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Koblenz war in den Einsatz eingebunden.**



**Sichtbare Präsenz und konsequentes Einschreiten**



Bereits zu Einsatzbeginn zeigte die Polizei an bekannten Treffpunkten in der Koblenzer Innenstadt sowie im Stadtteil Neuendorf deutlich Präsenz. Ziel war es, möglichen Störungen frühzeitig entgegenzuwirken, Straftaten zu verhindern und bei Bedarf konsequent einzuschreiten.



Die Koblenzer Innenstadt war in der Halloween-Nacht außergewöhnlich gut besucht. Insbesondere die Plätze der Altstadt und die dortigen Gastronomiebetriebe verzeichneten einen starken Besucherandrang. Im Verlauf des Abends kontrollierten die Einsatzkräfte mehrere größere Personengruppen und führten gezielte polizeiliche Maßnahmen durch.



Dabei blieb es nicht ausschließlich bei präventiven Kontrollen. Gegen Personen, die durch ihr Verhalten die öffentliche Sicherheit beeinträchtigten, schritt die Polizei konsequent ein. Insgesamt wurden 26 Platzverweise ausgesprochen und zehn Personen in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus leitete die Polizei zehn Strafverfahren ein, unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.



**Bewährter Kurs für ein sicheres Koblenz wird fortgeführt**



Mit der dauerhaft sichtbaren Präsenz und dem konsequenten Einschreiten setzte die Polizei den eingeschlagenen Weg zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum auch in der Halloween-Nacht fort. Das gemeinsame Vorgehen der beteiligten Dienststellen ermöglichte es, flexibel auf die Einsatzlage zu reagieren und dort einzuschreiten, wo es erforderlich war.



Die Polizei zieht insgesamt eine positive Bilanz: Gemessen an dem außergewöhnlich hohen Besucheraufkommen blieb die Zahl der polizeilichen Einsätze vergleichsweise gering. Die intensive polizeiliche Präsenz und das konsequente Vorgehen gegen Störungen und Straftaten haben dazu beigetragen, dass die Halloween-Nacht trotz einzelner Vorfälle weitgehend geordnet verlief.



**Trotz notwendiger polizeilicher Maßnahmen konnte so für die zahlreichen Besucherinnen und Besucher ein sicheres und weitgehend unbeschwertes Feiern in Koblenz gewährleistet werden.**



In der Nacht vom 01.11. auf den 02.11.2026 kam es zu mehreren Mülltonnenbränden im Bereich Koblenz-Neuendorf. Es entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



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PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1

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