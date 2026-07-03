Häufung von Unfällen und vermeidbaren Schäden im Bereich Löfer Brücke

Hierzu wurde unter anderem eine mobile Höhenbegrenzung eingerichtet, welche in entsprechender Höhe über die Fahrbahn ragt.

Trotz entsprechender Beschilderung (auch weit im Voraus) kommt es immer wieder zu Beschädigungen und teils auch vollständigen Umstürzen der Höhenbegrenzungen.

In vielen Fällen entfernen sich die Verursacher von der Örtlichkeit, weshalb man sich bei entsprechendem Schaden einem Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht nach §142 StGB stellen müsste.

Wir bitten eindringlich das bestehende Verkehrsverbot zu beachten und die beschilderte Umfahrung über die Moselgoldbrücke (Kobern-Gondorf) oder Treis-Karden zu nutzen.

Die andauernden Instandsetzungen sind nicht nur ärgerlich, sondern ebenfalls vermeidbar kostenintensiv und verkehrsbeeinträchtigend.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Koblenz



Telefon: 0261-103-0





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