Gruppe junger Männer schlägt Mann zusammen

Die entsandten Streifen konnten feststellen, dass ein junger Mann durch eine Gruppe von ca. 10 männlichen Personen im Alter von 15-20 Jahren angegriffen worden war. Der junge Mann erlitt hierbei schwere Gesichtsverletzungen und musste mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.



Zeugen konnten angeben, dass die Gruppe nach der Tat am Peter-Altmeier-Ufer entlang in Richtung Balduinbrücke flüchtete. Es sollte sich um mehrheitlich südländisch aussehende und dunkel gekleidete männliche Personen gehandelt haben. Zwei der Personen konnten genauer beschrieben werden. Einer sei ca. 160cm groß gewesen, sei ca. 17 Jahre alte gewesen, habe braune Locken gehabt, habe südländisch ausgesehen und habe eine rosa Kappe getragen. Ein anderer sei ca. 180cm groß gewesen, sei blond und kräftig / dick gewesen, habe ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke und Hose getragen und habe europäisch ausgesehen.



Zeugen, die etwas zu den Tätern sagen können, werden gebeten, sich unter 0261-1030 oder per Mail bei der Polizei Koblenz zu melden.



Telefon: 0261-92156110

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz





