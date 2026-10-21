Großübung der Polizei Mayen



In der berufsbildenden Schule, an der heute kein Unterricht stattfindet, werden verschiedene Szenarien durchgespielt.



Kernpunkt der Übung unter realistischen Bedingungen ist das Zusammenspiel verschiedener Behörden und Organisationen (BOS) innerhalb einer lebensbedrohlichen Einsatzlage sowie die die Überprüfung, inwieweit festgelegte Führungs- und Kommunikationsstrukturen optimiert werden können.



Insgesamt werden 85 Personen teilnehmen, darunter neben der Polizei auch Einheiten des Katastrophenschutzes des Landkreises Mayen sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mayen.



Aufgrund der Vielzahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen ist von einer Öffentlichkeitswirkung und Beeinträchtigung des Verkehrs auszugehen. Die Gerberstraße wird in der Zeit von 10 bis ca. 16 Uhr teilweise gesperrt sein. Zum Zwecke der Übung eingerichtete Änderungen der Verkehrsführung werden entsprechend ausgeschildert.



Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich bei Fragen an die Pressestelle des Polizeipräsidiums Koblenz unter 0261/ 103 50021 zu wenden.



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