Großkontrollstelle – Verhinderung/Eindämmung von Einbruchsdiebstählen

Mit Beginn der sog. "Dunklen Jahreszeit" und einer damit bekanntermaßen einhergehenden Zunahmen von Wohnungseinbrüchen sowie weiteren Eigentumsdelikten, führte die Polizeiinspektion Boppard zusammen mit der benachbarten Polizeiinspektion Simmern/ Polizeiwachen Brodenbach sowie der Kriminalpolizei Koblenz und der Polizeiautobahnstation Mendig eine Großkontrollstelle in den genannten Dienstgebieten durch.



Im Rahmen der Kontrolle wurde zur Unterstützung ein automatisiertes Kennzeichenlesesystems (AKLS) auf der BAB61 eingesetzt.



Mit weiter Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz wurden im Einsatzzeitraum über 90 Fahrzeug und damit verbunden 96 Personen kontrolliert. Es konnten mehrere Verstöße geahndet und mehrere Fahndungsauschreibungen erledigt werden.



Ein Zusammenhang zu Eigentumsdelikten konnte hier nicht hergestellt werden. Insgesamt konnte eine positive Resonanz gezogen werden. Eine positive Rückmeldung der durchgeführten Einsatzmaßnahmen seitens der kontrollierten Personen schlug den eingesetzten Beamten ebenfalls entgegen.



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