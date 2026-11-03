Boppard
Großkontrollstelle – Verhinderung/Eindämmung von Einbruchsdiebstählen
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Mit Beginn der sog. "Dunklen Jahreszeit" und einer damit bekanntermaßen einhergehenden Zunahmen von Wohnungseinbrüchen sowie weiteren Eigentumsdelikten, führte die Polizeiinspektion Boppard zusammen mit der benachbarten Polizeiinspektion Simmern/ Polizeiwachen Brodenbach sowie der Kriminalpolizei Koblenz und der Polizeiautobahnstation Mendig eine Großkontrollstelle in den genannten Dienstgebieten durch.

Lesezeit 1 Minute


Im Rahmen der Kontrolle wurde zur Unterstützung ein automatisiertes Kennzeichenlesesystems (AKLS) auf der BAB61 eingesetzt.

Mit weiter Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz wurden im Einsatzzeitraum über 90 Fahrzeug und damit verbunden 96 Personen kontrolliert. Es konnten mehrere Verstöße geahndet und mehrere Fahndungsauschreibungen erledigt werden.

Ein Zusammenhang zu Eigentumsdelikten konnte hier nicht hergestellt werden. Insgesamt konnte eine positive Resonanz gezogen werden. Eine positive Rückmeldung der durchgeführten Einsatzmaßnahmen seitens der kontrollierten Personen schlug den eingesetzten Beamten ebenfalls entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
​Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren