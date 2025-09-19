Großkontrolle der Verkehrsdirektion Koblenz an der A3

Die Bundesautobahn 3 stellt eine der wichtigsten Transitrouten für
den Personen- und Güterverkehr in Rheinland-Pfalz dar und wird
vermehrt durch örtliche und überörtlich agierende Täter als An- und
Abfahrtsroute genutzt.
Aus diesem Zweck wurde der fließende Verkehr durch einen
Geschwindigkeitstrichter verlangsamt und über den Rastplatz
abgeleitet. Hier wurden zahlreiche Pkw sowie deren Führer an eigens
hierfür eingerichteten Kontrollstellen stichprobenartig überprüft.
Der gewerbliche Güterverkehr wurde nach Verlassen des Rastplatzes
Sessenhausen auf einem sich anschließenden Parkplatz durch
Spezialkräfte der Verkehrsdirektion einer Kontrolle unterzogen.
Darüber hinaus wurden mobile Kontrollen durchgeführt.
Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen, die in der Zeit von 21.30 Uhr bis
02.00 Uhr stattfanden, bildete neben der Bekämpfung von
Verkehrsdelikten wie beispielsweise der Teilnahme am öffentlichen
Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel auch die
Aufhellung diverser Deliktsfelder wie z.B. Planenschlitzer,
Geldautomatensprenger sowie Schleuser- und Schmuggelkriminalität.
Neben Kräften der Polizeipräsidien Koblenz, Mainz und Trier sowie des
Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren unter anderem
Angehörige des Hauptzollamts, der Zollfahndung sowie der
Bundespolizei eingesetzt. Darüber hinaus war die Staatsanwaltschaft
sowie das THW in den Einsatz mit eingebunden.
Im Rahmen der Vollkontrolle wurden 13 Strafverfahren eingeleitet,
darunter u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das
Pflichtversicherungsgesetz.
Vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden wegen der Teilnahme am
öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel
eingeleitet.
Sichergestellt wurden u.a. ein Pkw sowie Führerscheine und
Betäubungsmittel. Außerdem ein Teleskopschlagstock, zwei Schlagringe
und drei Kennzeichen.
12 Lkw mussten stillgelegt und somit eine Weiterfahrt untersagt
werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz
Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Großkontrolle der Verkehrsdirektion Koblenz an der A3
Lesezeit 1 Minute