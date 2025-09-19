Großkontrolle der Verkehrsdirektion Koblenz an der A3



Die Bundesautobahn 3 stellt eine der wichtigsten Transitrouten für

den Personen- und Güterverkehr in Rheinland-Pfalz dar und wird

vermehrt durch örtliche und überörtlich agierende Täter als An- und

Abfahrtsroute genutzt.

Aus diesem Zweck wurde der fließende Verkehr durch einen

Geschwindigkeitstrichter verlangsamt und über den Rastplatz

abgeleitet. Hier wurden zahlreiche Pkw sowie deren Führer an eigens

hierfür eingerichteten Kontrollstellen stichprobenartig überprüft.

Der gewerbliche Güterverkehr wurde nach Verlassen des Rastplatzes

Sessenhausen auf einem sich anschließenden Parkplatz durch

Spezialkräfte der Verkehrsdirektion einer Kontrolle unterzogen.

Darüber hinaus wurden mobile Kontrollen durchgeführt.

Schwerpunkt der Kontrollmaßnahmen, die in der Zeit von 21.30 Uhr bis

02.00 Uhr stattfanden, bildete neben der Bekämpfung von

Verkehrsdelikten wie beispielsweise der Teilnahme am öffentlichen

Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel auch die

Aufhellung diverser Deliktsfelder wie z.B. Planenschlitzer,

Geldautomatensprenger sowie Schleuser- und Schmuggelkriminalität.

Neben Kräften der Polizeipräsidien Koblenz, Mainz und Trier sowie des

Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik waren unter anderem

Angehörige des Hauptzollamts, der Zollfahndung sowie der

Bundespolizei eingesetzt. Darüber hinaus war die Staatsanwaltschaft

sowie das THW in den Einsatz mit eingebunden.

Im Rahmen der Vollkontrolle wurden 13 Strafverfahren eingeleitet,

darunter u.a. wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und

Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie gegen das

Pflichtversicherungsgesetz.

Vier Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden wegen der Teilnahme am

öffentlichen Straßenverkehr unter dem Einfluss berauschender Mittel

eingeleitet.

Sichergestellt wurden u.a. ein Pkw sowie Führerscheine und

Betäubungsmittel. Außerdem ein Teleskopschlagstock, zwei Schlagringe

und drei Kennzeichen.

12 Lkw mussten stillgelegt und somit eine Weiterfahrt untersagt

werden.



