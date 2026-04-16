Großkontrolle der Polizei Andernach

Das Ziel der Kontrolle bestand in der Überprüfung der Fahrzeugführenden auf ihre Verkehrstüchtigkeit, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Beeinflussung der Fahrenden auf mögliche Beeinflussung durch Alkohol und Drogen gelegt wurde.



Insgesamt konnten 192 Fahrzeuge ekontrolliert werden. Erfreulicherweise musste bei KEINEM Fahrzeugführer eine Beeinträchtigung durch Alkohol oder Drogen festgestellt werden.



Während der Fahrzeugkontrollen wurden jedoch insgesamt 39 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Bei drei Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund der Fahrzeugeigenschaften. Ein Fahrzeugführer konnte ohne benötigte Fahrerlaubnis festgestellt werden, so dass ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Durch die Polizei konnten außerdem diverse Mängel an Fahrzeugen erkannt und den betreffenden Verkehrsteilnehmern die davon ausgehenden Gefahren erklärt werden.



Unter den insgesamt 237 kontrollierten Personen konnte eine Person festgestellt werden, gegen die ein Haftbefehl vorlag. Dieser wurde vollstreckt und die Person vor Ort festgenommen.



In zahlreichen Bürgergesprächen wurden Handlungsempfehlungen an die Verkehrsteilnehmenden zur Aufklärung über Unfallgefahren gegeben. Die Resonanz auf die Kontrollstelle war - trotz des daraus resultierenden stockenden Verkehrs - sehr positiv.



"Da landesweit die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden im Jahr 2025 angestiegen ist und Alkohol sowie Drogen immer noch eine Rolle in Zusammenhang mit Verkehrsunfällen spielen, wird die Polizei Andernach auch künftig unangekündigte Kontrollen durchführen und die Verkehrssicherheit im Blick behalten.", so Polizeioberrat Martin Hoch, Leiter der Polizei Andernach.



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