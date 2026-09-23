Koblenz
Großkontrolle auf der BAB 61
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Dienstag, den 22.09.2026, fand von 20:00-02:00 Uhr eine Großkontrolle der Verkehrsdirektion Koblenz auf der BAB 61, Fahrtrichtung Süden (Gemarkung Kretz), statt.

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Dafür wurde der gesamte Verkehr über den Parkplatz Hummerich geleitet und selektiv Verkehrskontrollen durchgeführt.

Das Polizeipräsidium Koblenz wurde dabei unterstützt von Kräften der Polizeipräsidien Trier, Mainz und Westpfalz sowie des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik. Darüber hinaus nahmen auch die Bundespolizei Trier, das Hauptzollamt Koblenz und das Zollfahndungsamt Frankfurt/Main mit dem Sachgebiet Rauschgift an den Kontrollen teil. Dank der Unterstützung durch das THW konnten wir den Einsatzkräften eine möglichst sichere gut ausgeleuchtete Kontrollstelle einrichten und in enger Abstimmung mit den vor Ort anwesenden Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Koblenz Folgemaßnahmen veranlassen.

Die durchgeführten Fahrzeugkontrollen (über 150) und Personenkontrollen (über 250) führten zur Feststellung von Verstößen im Bereich von Verkehrsdelikten, Betäubungsmittelgesetz und Aufenthaltsrecht. Insgesamt wurden 8 Strafverfahren (4x Fahren ohne Fahrerlaubnis, 3x Verstoß Aufenthaltsgesetz, 1x Dulden Fahren ohne Fahrerlaubnis) und 15 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Auf die Feststellung von Verstößen folgten in 4 Fällen Sicherstellungen (u.a. Fahrzeugschlüssel, Einhandmesser) und in 7 Fällen eine Blutentnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
M.L.
Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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