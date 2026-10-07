Lahnstein
Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz in Lahnstein - Verpuffung auf dem Werkgelände
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Auf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz kam es heute gegen 17:20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu einer Verpuffung im Bereich der Produktion.

Die Werkfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz sowie weitere Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort.

Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein und die damit eingeschränkte Wasserversorgung wurden vorsorglich zahlreiche weitere Einsatzkräfte angefordert. Damit einhergehend erging auch eine KATWARN Meldung an die Bevölkerung.

Nach den Umgebungsluftmessungen konnte eine Gefahr für die Bevölkerung jedoch vollständig ausgeschlossen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Tel. 02621 9130
pilahnstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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