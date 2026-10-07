Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz in Lahnstein - Verpuffung auf dem Werkgelände

Auf dem Werksgelände von Zschimmer & Schwarz kam es heute gegen 17:20 Uhr aus bisher unbekannter Ursache zu einer Verpuffung im Bereich der Produktion.

Die Werkfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz sowie weitere Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort.



Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein und die damit eingeschränkte Wasserversorgung wurden vorsorglich zahlreiche weitere Einsatzkräfte angefordert. Damit einhergehend erging auch eine KATWARN Meldung an die Bevölkerung.



Nach den Umgebungsluftmessungen konnte eine Gefahr für die Bevölkerung jedoch vollständig ausgeschlossen werden.



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