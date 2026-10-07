Großeinsatz bei Zschimmer & Schwarz in Lahnstein - Verpuffung auf dem Werkgelände

Die Werkfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz sowie weitere Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort.
Aufgrund des Niedrigwassers im Rhein und die damit eingeschränkte Wasserversorgung wurden vorsorglich zahlreiche weitere Einsatzkräfte angefordert. Damit einhergehend erging auch eine KATWARN Meldung an die Bevölkerung.
Nach den Umgebungsluftmessungen konnte eine Gefahr für die Bevölkerung jedoch vollständig ausgeschlossen werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein
Tel. 02621 9130
pilahnstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell
Die Werkfeuerwehr von Zschimmer & Schwarz sowie weitere Einsatzkräfte waren umgehend vor Ort.