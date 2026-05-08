Größerer Polizeieinsatz in Sinzig

Aufgrund der noch unklaren Lage bitten wir zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.
Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums ist auf dem Weg und später vor Ort und unter 0261-103 50020 erreichbar ( H. Fachinger)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
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