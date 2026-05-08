Koblenz
Größerer Polizeieinsatz in Sinzig

Symbolbild

dpa

Derzeit befinden sich zahlreiche Polizeikräfte im Bereich Sinzig im Einsatz.


Aufgrund der noch unklaren Lage bitten wir zunächst von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet.

Ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums ist auf dem Weg und später vor Ort und unter 0261-103 50020 erreichbar ( H. Fachinger)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle O. Jutz
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren