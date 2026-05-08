Koblenz
Größerer Polizeieinsatz in Sinzig - Folgemeldung/Hinweis für Medien
Symbolbild
Bernd Settnik/dpa

Mit Verweis auf die Erstmeldung teilt die Polizei mit, dass Herr Fachinger, Pressestelle Polizei Koblenz, am Pfarrheim in der Zehnthofstraße 9 in Sinzig zu erreichen ist.



Heute Morgen wurde die Polizei gegen 09.00 Uhr über eine Geiselnahme in einer Volksbankfiliale in Sinzig-Innenstadt informiert.
Nach wie vor laufen umfangreiche Maßnahmen im Bereich Sinzig.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
Telefon: 0261-103-50021
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz


Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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