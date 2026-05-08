Größerer Polizeieinsatz in Sinzig - Folgemeldung/Hinweis für Medien

Mit Verweis auf die Erstmeldung teilt die Polizei mit, dass Herr Fachinger, Pressestelle Polizei Koblenz, am Pfarrheim in der Zehnthofstraße 9 in Sinzig zu erreichen ist.





Heute Morgen wurde die Polizei gegen 09.00 Uhr über eine Geiselnahme in einer Volksbankfiliale in Sinzig-Innenstadt informiert.

Nach wie vor laufen umfangreiche Maßnahmen im Bereich Sinzig.



Es wird nachberichtet.



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