Größerer Polizeieinsatz in Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots) -
Am heutigen Dienstag, 01.09., wurde der Polizei Koblenz gegen 15.40
Uhr über Notruf mitgeteilt, dass in einem Hinterhof in
Koblenz-Pfaffendorf eine blutende Person liegen würde. Angeblich sei
zuvor ein schussähnliches Geräusch zu hören gewesen.
Aufgrund der unklaren Lage und einem entsprechenden
Informationsdefizit wurden zahlreiche Kräfte unmittelbar nach
Meldungseingang in den Bereich entsandt. Darüber hinaus war kurze
Zeit der Polizeihubschrauber in den Einsatz mit eingebunden.
Die Ermittlungen vor Ort ergaben keinen Hinweis auf einen
deliktischen Hintergrund. Vielmehr ist hier unter Berücksichtigung
der Gesamtumstände von einem tragischen Unglücksfall in Form eines
Sturzgeschehens auszugehen.
Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den
Rettungsdienst verstarb die Person, ein 63-jähriger Mann aus Koblenz,
mutmaßlich an den Folgen seiner Verletzungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.
Die Abgabe von Schüssen kann ausgeschlossen werden, eine Gefahr für
Anwohner bestand nicht.
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