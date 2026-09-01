Größerer Polizeieinsatz in Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots) -



Am heutigen Dienstag, 01.09., wurde der Polizei Koblenz gegen 15.40

Uhr über Notruf mitgeteilt, dass in einem Hinterhof in

Koblenz-Pfaffendorf eine blutende Person liegen würde. Angeblich sei

zuvor ein schussähnliches Geräusch zu hören gewesen.

Aufgrund der unklaren Lage und einem entsprechenden

Informationsdefizit wurden zahlreiche Kräfte unmittelbar nach

Meldungseingang in den Bereich entsandt. Darüber hinaus war kurze

Zeit der Polizeihubschrauber in den Einsatz mit eingebunden.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben keinen Hinweis auf einen

deliktischen Hintergrund. Vielmehr ist hier unter Berücksichtigung

der Gesamtumstände von einem tragischen Unglücksfall in Form eines

Sturzgeschehens auszugehen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den

Rettungsdienst verstarb die Person, ein 63-jähriger Mann aus Koblenz,

mutmaßlich an den Folgen seiner Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Die Abgabe von Schüssen kann ausgeschlossen werden, eine Gefahr für

Anwohner bestand nicht.





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