Lahnstein
Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Derzeit ist im Krankenhaus Lahnstein ein größerer Einsatz der Feuerwehr und Polizei.


Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für die Bevölkerung, da es sich um ein Vorkommnis innerhalb des Krankenhauses handelt.
Es wird nachberichtet, wenn der Einsatz beendet ist.
Von weiteren Anfragen daher bitte noch Absehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: Pilahnstein.wache@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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