Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein



Es besteht nach jetzigem Stand keine Gefahr für die Bevölkerung, da es sich um ein Vorkommnis innerhalb des Krankenhauses handelt.

Es wird nachberichtet, wenn der Einsatz beendet ist.

Von weiteren Anfragen daher bitte noch Absehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: Pilahnstein.wache@polizei.rlp.de



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