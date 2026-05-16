Größerer Einsatz im Krankenhaus Lahnstein -Schlussmeldung



Die Patientin hat im Krankenhaus randaliert. Hierdurch strömte aus bislang ungeklärter Ursache ein Gas aus, was zu Atemwegsreizung von 4 Personen führte.

Die betreffende Station musste evakuiert werden. Die Personen wurden im einem anderen Raum im Krankenhaus selber untergebracht, da der Gasaustritt sehr lokal eingrenzbar auf eine Station war.

Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften an. Messungen ergaben, dass kein ständiger Austritt des Gases stattfand, sondern dass es sich um einen kurzfristigen einmaligen Zwischenfall handelte. Nach Lüftung und mehrmaligen Kontrollmessungen konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Patienten wurden anschließend wieder auf ihre Zimmer gebracht.

Die Ostallee war für die Dauer des Einsatzes bis ca. 02:00 Uhr gesperrt.



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