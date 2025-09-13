Größerer Einsatz im Bereich Wallersheim

Der 51-jährige Mann hätte seine 47-jährige Ehefrau mit einem Küchenmesser verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete dann in unbekannte Richtung.



Derzeit wird mit einem großen Kräfteaufkommen nach dem Tatverdächtigen gefahndet.



Die Verletzungen der Geschädigten sind nicht lebensbedrohlich, sie wird zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.



Derzeit bitten wir von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.



