Der Vogel erlitt durch den Aufprall Verletzungen und wurde durch die eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Montabaur von der Fahrbahn gerettet und unmittelbar in die Wildvogelauffangstation nach Kirchwald verbracht. Dort konnte der Greifvogel fach- und tierärztlich versorgt werden.
An dem PKW entstand nur geringer Sachschaden.
Greifvogel nach Kollision mit PKW verletzt: Polizei rettet das Tier.
