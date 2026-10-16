Vallendar
Grablampen von Friedhof entwendet - Zeugen gesucht
Symbolbild

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dpa

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.10.26, 16:00 Uhr und Donnerstag, 15.10.2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Vallendar zu einem Diebstahl von insgesamt zehn Grablampen.



Die Metall-Grablampen wurden offensichtlich gewaltsam von den dortigen Gräbern entfernt und anschließend entwendet.

Da auf dem Friedhofsparkplatz ein Lampenteil im Nachgang aufgefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei in Bendorf zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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