Grablampen von Friedhof entwendet - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 14.10.26, 16:00 Uhr und Donnerstag, 15.10.2026, 07:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in Vallendar zu einem Diebstahl von insgesamt zehn Grablampen.





Die Metall-Grablampen wurden offensichtlich gewaltsam von den dortigen Gräbern entfernt und anschließend entwendet.



Da auf dem Friedhofsparkplatz ein Lampenteil im Nachgang aufgefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei in Bendorf zu melden.



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Polizeiinspektion Bendorf



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