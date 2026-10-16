Die Metall-Grablampen wurden offensichtlich gewaltsam von den dortigen Gräbern entfernt und anschließend entwendet.
Da auf dem Friedhofsparkplatz ein Lampenteil im Nachgang aufgefunden werden konnte, ist davon auszugehen, dass das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizei in Bendorf zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Bendorf
Telefon: 02622 - 94020
Email: pibendorf@polizei.rlp.de
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Grablampen von Friedhof entwendet - Zeugen gesucht